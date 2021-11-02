Серьезное обострение на фронте — как подгорало в боевиков на Донбассе — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 02.11.2021:

Безусловно, самым важным событием прошлой недели стало серьезное обострение на фронте.

Где в ответ на обстрел украинских позиций из запрещенной Минскими соглашениями ствольной артиллерии Украинская армия отработала по оккупантам из Байрактара. Чем, во-первых, обратила в бегство артиллерийский расчёт, а во-вторых, вызвала настоящую истерику на федеральных каналах.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 02.11.2021

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