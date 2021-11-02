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Video: Серьезное обострение на фронте — как подгорало в боевиков на Донбассе — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 02.11.2021: Безусловно, самым важным событием прошлой недели стало серьезное обострение на фронте. Где в ответ на обстрел украинских позиций из запрещенной Минскими соглашениями ствольной артиллерии Украинская армия отработала по оккупантам из Байрактара.  Чем, во-первых, обратила в бегство артиллерийский расчёт, а во-вторых, вызвала настоящую истерику на федеральных каналах. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 02.11.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Серьезное обострение на фронте — как подгорало в боевиков на Донбассе — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 02.11.2021:

Безусловно, самым важным событием прошлой недели стало серьезное обострение на фронте.

Где в ответ на обстрел украинских позиций из запрещенной Минскими соглашениями ствольной артиллерии Украинская армия отработала по оккупантам из Байрактара.  Чем, во-первых, обратила в бегство артиллерийский расчёт, а во-вторых, вызвала настоящую истерику на федеральных каналах.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 02.11.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Серьезное обострение на фронте — как подгорало в боевиков на Донбассе — Гражданская оборона на ICTV / 02.11.2021 21:01
02.11.2021 21:01

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