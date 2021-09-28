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Video: Самые грязные выборы в РФ. Что случится с Россией за эти 5 лет — НЕПОНЯТНО — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 28.09.2021: Финита ля комедия Как прошли выборы в России? И что сделали в  Кремле, чтобы снова остаться у власти?! Смотрите прямо сейчас в Гражданской Обороне. В России закончились выборы в парламент! У всех и раньше не было больших иллюзий по поводу того, как организовано и как проходит волеизъявление россиян. Но в этот раз, на права и свободы людей просто наплевали и растоптали с присущим Кремлю цинизмом. И так, что же такого нового придумали в Кремле, чтобы продержаться у власти как можно дольше?! Трехдневное голосование, уничтожение независимых СМИ, не допуск оппозиционных кандидатов, отсутствие наблюдателей и видео наблюдения. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 28.09.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Самые грязные выборы в РФ. Что случится с Россией за эти 5 лет — НЕПОНЯТНО — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 28.09.2021:

Финита ля комедия

Как прошли выборы в России? И что сделали в  Кремле, чтобы снова остаться у власти?! Смотрите прямо сейчас в Гражданской Обороне.

В России закончились выборы в парламент!

У всех и раньше не было больших иллюзий по поводу того, как организовано и как проходит волеизъявление россиян. Но в этот раз, на права и свободы людей просто наплевали и растоптали с присущим Кремлю цинизмом.

И так, что же такого нового придумали в Кремле, чтобы продержаться у власти как можно дольше?! Трехдневное голосование, уничтожение независимых СМИ, не допуск оппозиционных кандидатов, отсутствие наблюдателей и видео наблюдения.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 28.09.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Самые грязные выборы в РФ. Что случится с Россией за эти 5 лет — НЕПОНЯТНО — Гражданская оборона на ICTV / 28.09.2021 21:02
28.09.2021 21:02

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