Самые грязные выборы в РФ. Что случится с Россией за эти 5 лет — НЕПОНЯТНО — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 28.09.2021:

Финита ля комедия

Как прошли выборы в России? И что сделали в Кремле, чтобы снова остаться у власти?! Смотрите прямо сейчас в Гражданской Обороне.

В России закончились выборы в парламент!

У всех и раньше не было больших иллюзий по поводу того, как организовано и как проходит волеизъявление россиян. Но в этот раз, на права и свободы людей просто наплевали и растоптали с присущим Кремлю цинизмом.

И так, что же такого нового придумали в Кремле, чтобы продержаться у власти как можно дольше?! Трехдневное голосование, уничтожение независимых СМИ, не допуск оппозиционных кандидатов, отсутствие наблюдателей и видео наблюдения.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 28.09.2021

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