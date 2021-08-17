Русскоговорящих в Украине УЩЕМЛЯЮТ и УНИЖАЮТ? Мифы о притеснениях русского языка — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 17.08.2021:

Миф о притеснениях русского языка в Украине! Как Кремль разжигает вражду там, где ее нет?

Под предлогом защиты русской культуры и языка РФ пошла в крестовый поход против Украины.

И не важно, что за 7 лет в Украине не нашлось ни одного русскоязычного, кого действительно бы притеснили. Главное, что они есть на пропагандистском ТВ. Распинаются в студиях за сотни километров от Украины.

Такие закидоны щедро подкрепляются с 2014 года рассказами о мифических бандеровцах, которые объявили охоту на русских в Украине. Конечно, главным оплотом зла стала Западная Украина.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 17.08.2021

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