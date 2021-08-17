УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Русскоговорящих в Украине УЩЕМЛЯЮТ и УНИЖАЮТ? Мифы о притеснениях русского языка — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 17.08.2021: Миф о притеснениях русского языка в Украине! Как Кремль разжигает вражду там, где ее нет? Под предлогом защиты русской культуры и языка РФ пошла в крестовый поход против Украины. И не важно, что за 7 лет в Украине не нашлось ни одного русскоязычного, кого действительно бы притеснили. Главное, что они есть на пропагандистском ТВ. Распинаются в студиях за сотни километров от Украины. Такие закидоны щедро подкрепляются с 2014 года рассказами о мифических бандеровцах, которые объявили охоту на русских в Украине. Конечно, главным оплотом зла стала Западная Украина. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 17.08.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Русскоговорящих в Украине УЩЕМЛЯЮТ и УНИЖАЮТ? Мифы о притеснениях русского языка — Гражданская оборона на ICTV
0 Комментировать

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 17.08.2021:

Миф о притеснениях русского языка в Украине! Как Кремль разжигает вражду там, где ее нет?

Под предлогом защиты русской культуры и языка РФ пошла в крестовый поход против Украины.

И не важно, что за 7 лет в Украине не нашлось ни одного русскоязычного, кого действительно бы притеснили. Главное, что они есть на пропагандистском ТВ. Распинаются в студиях за сотни километров от Украины.

Такие закидоны щедро подкрепляются с 2014 года рассказами о мифических бандеровцах, которые объявили охоту на русских в Украине. Конечно, главным оплотом зла стала Западная Украина.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 17.08.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Гражданская оборона / Русскоговорящих в Украине УЩЕМЛЯЮТ и УНИЖАЮТ? Мифы о притеснениях русского языка — Гражданская оборона на ICTV / 17.08.2021 20:29
17.08.2021 20:29

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь