Россияне боятся выйти из дома! Главные ПРОВАЛЫ Кремля — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 01.02.2022:

«Нет» – значит «нет». На этой неделе Россия в очередной раз получила жесткий отворот-поворот на свои имперские замашки!

И пока в Кремле думают, чем еще можно напугать Запад, россияне буквально задыхаются от ковида.

И боятся выйти из дома из-за бродячих собак!

Главные провалы и маразмы страны духовных скреп – далее в «Гражданской Обороне».

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 01.02.2022

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