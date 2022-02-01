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Video: Россияне боятся выйти из дома! Главные ПРОВАЛЫ Кремля — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 01.02.2022: «Нет» – значит «нет». На этой неделе Россия в очередной раз получила жесткий отворот-поворот на свои имперские замашки! И пока в Кремле думают, чем еще можно напугать Запад, россияне буквально задыхаются от ковида. И боятся выйти из дома из-за бродячих собак! Главные провалы и маразмы страны духовных скреп – далее в «Гражданской Обороне». – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 01.02.2022 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Россияне боятся выйти из дома! Главные ПРОВАЛЫ Кремля — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 01.02.2022:

«Нет» – значит «нет». На этой неделе Россия в очередной раз получила жесткий отворот-поворот на свои имперские замашки!

И пока в Кремле думают, чем еще можно напугать Запад, россияне буквально задыхаются от ковида.

И боятся выйти из дома из-за бродячих собак!

Главные провалы и маразмы страны духовных скреп – далее в «Гражданской Обороне».

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 01.02.2022

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Россияне боятся выйти из дома! Главные ПРОВАЛЫ Кремля — Гражданская оборона на ICTV / 01.02.2022 20:48
01.02.2022 20:48

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