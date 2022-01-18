Россия встретила Новый год НА КОЛЕНЯХ? Последние новости из страны маразмов — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 18.01.2022:

Договорится не смогли – таков итог переговорной недели между Россией и Западом.

«Дипломатический триатлон» в Женеве, Брюсселе и Вене, как и ожидалось, не принес кардинальных сдвигов в отношения НАТО с Россией.

Еще два вопроса Запад предложил обсудить более детально и фактически пошел на уступки Москве. А именно в вопросах ограничения приграничных учений и неразмещения ракетных комплексов вблизи границ РФ. Президент РФ теперь может засыпать спокойно, а не со словами «подлетное время».

Также договорились вновь обменятся посольствами. Офис НАТО вновь заработает в Москве, а миссия России при альянсе. Это, к слову, также можно считать позитивным результатом. То есть, нельзя утверждать, что вообще никакого прогресса достигнуто не было.

Что всё это значит для Украины? Скорее всего, ударных ракетных комплексов НАТО в нашей стране не будет, при этом, западное вооружение продолжит поступать в Украину. Украина, как и прежде имеет возможность и право вступить в НАТО. Об этом еще раз было сказано после встречи с россиянами.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 18.01.2022

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