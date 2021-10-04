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Video: РОССИЯ VS США. КТО СИЛЬНЕЕ? Четко и по пунктам — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 05.10.2021: Давайте же и мы пошумим, раз уж Владимир Вольфович так настаивает. Гражданская оборона попробует на фактах проанализировать то, что пытались сделать многие. То, о чем уже многие десятилетия спорят разные поколения. Кто же все-таки сильнее: Чак Норрис или Михаил Пореченков? Россия против США. Кто сильнее? Для начала опустим ядерное противостояние обеих стран и представим, что в этом компоненте они равны. Следующим пунктом и, пожалуй, одним из важнейших – является бюджет стран, выделяемых на оборону и вооруженные силы. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 05.10.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

РОССИЯ VS США. КТО СИЛЬНЕЕ? Четко и по пунктам — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 05.10.2021:

Давайте же и мы пошумим, раз уж Владимир Вольфович так настаивает. Гражданская оборона попробует на фактах проанализировать то, что пытались сделать многие. То, о чем уже многие десятилетия спорят разные поколения. Кто же все-таки сильнее: Чак Норрис или Михаил Пореченков?

Россия против США. Кто сильнее? Для начала опустим ядерное противостояние обеих стран и представим, что в этом компоненте они равны. Следующим пунктом и, пожалуй, одним из важнейших – является бюджет стран, выделяемых на оборону и вооруженные силы.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 05.10.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / РОССИЯ VS США. КТО СИЛЬНЕЕ? Четко и по пунктам — Гражданская оборона на ICTV / 04.10.2021 20:45
04.10.2021 20:45

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