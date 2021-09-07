Россия перед выборами в Госдуму планирует КОВАРНОЕ обострение на Донбассе — ЗАЧЕМ? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 07.09.2021:

Россия не хочет мира и снова поднимает ставки. Этот простой вывод можно сделать, глядя на шокирующие новости последней недели.

Все это наталкивает на мысль, что Россия перед выборами в Госдуму планирует обострение на Донбассе.

Ведь рейтинги как Путина, так и Единой России постоянно падают.

А войнушка под лозунги «спасем русских» это любимая фишка Кремля по мобилизации ура-патриотического электората.

Кроме этого нельзя не отметить целую волну информационных разгонов в ОРДЛО, где несчастных полуголодных местных жителей активно начали готовить к войне.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 07.09.2021

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«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

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