УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Россия напичкала техникой и ракетами участок границы между Украиной и Беларусью. МАСКИ СБРОШЕНЫ — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 23.11.2021: То, что делает Кремль сейчас до боли напоминает события конца 2013 года. Когда маски сбрасываются окончательно.  Посмотрите, например, чем в итоге закончился абсолютно искусственный кризис с мигрантами в Белоруссии. Почему он искусственный, спросите вы? Да очень просто. Во время реальной войны в Сирии и Ираке никаких беженцев в Беларуси не было и в помине. А тут вдруг войны давно нет и бац тысячи людей вдруг открывают для себя новый маршрут? То есть в итоге пока всех отвлекали истерией с псевдобеженцами, Россия со своими марионетками напичкала техникой и ракетами еще и участок границы между Украиной и Беларусью. Эти странные фантазии слушать без улыбки просто невозможно. Ведь если что и удивило экспертов в Украине так это беспардонность Кремля. Ведь признавая сертификаты из ДыНыРы и ЛыНыРы Россия вполне себе официально становится международным скупщиком краденного. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 23.11.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Россия напичкала техникой и ракетами участок границы между Украиной и Беларусью. МАСКИ СБРОШЕНЫ — Гражданская оборона на ICTV
0 Комментировать

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 23.11.2021:

То, что делает Кремль сейчас до боли напоминает события конца 2013 года. Когда маски сбрасываются окончательно.  Посмотрите, например, чем в итоге закончился абсолютно искусственный кризис с мигрантами в Белоруссии.

Почему он искусственный, спросите вы? Да очень просто. Во время реальной войны в Сирии и Ираке никаких беженцев в Беларуси не было и в помине. А тут вдруг войны давно нет и бац тысячи людей вдруг открывают для себя новый маршрут?

То есть в итоге пока всех отвлекали истерией с псевдобеженцами, Россия со своими марионетками напичкала техникой и ракетами еще и участок границы между Украиной и Беларусью.

Эти странные фантазии слушать без улыбки просто невозможно. Ведь если что и удивило экспертов в Украине так это беспардонность Кремля. Ведь признавая сертификаты из ДыНыРы и ЛыНыРы Россия вполне себе официально становится международным скупщиком краденного.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 23.11.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Гражданская оборона / Россия напичкала техникой и ракетами участок границы между Украиной и Беларусью. МАСКИ СБРОШЕНЫ — Гражданская оборона на ICTV / 23.11.2021 20:30
23.11.2021 20:30

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь