Россия напичкала техникой и ракетами участок границы между Украиной и Беларусью. МАСКИ СБРОШЕНЫ — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 23.11.2021:

То, что делает Кремль сейчас до боли напоминает события конца 2013 года. Когда маски сбрасываются окончательно. Посмотрите, например, чем в итоге закончился абсолютно искусственный кризис с мигрантами в Белоруссии.

Почему он искусственный, спросите вы? Да очень просто. Во время реальной войны в Сирии и Ираке никаких беженцев в Беларуси не было и в помине. А тут вдруг войны давно нет и бац тысячи людей вдруг открывают для себя новый маршрут?

То есть в итоге пока всех отвлекали истерией с псевдобеженцами, Россия со своими марионетками напичкала техникой и ракетами еще и участок границы между Украиной и Беларусью.

Эти странные фантазии слушать без улыбки просто невозможно. Ведь если что и удивило экспертов в Украине так это беспардонность Кремля. Ведь признавая сертификаты из ДыНыРы и ЛыНыРы Россия вполне себе официально становится международным скупщиком краденного.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 23.11.2021

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