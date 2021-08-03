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Video: Россия на Олимпиаде. Мария Захарова показала мастер класс — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 03.08.2021: Опять все виноваты, или как РФ на Олимпиаду поехали Тонкие навыки дипломатической работы. Мастер класс от Марии Захаровой. А также другие новости, которые не дают спокойно спать простым россиянам. Старт летних Олимпийских игр в Токио ознаменовался скандалом из-за оккупированного Россией Крыма. На официальном сайте олимпийских игр в Токио карту Украины изобразили без аннексированного полуострова, точнее их разделяла граница. Эту ошибку сразу же исправили и извинились, но, естественно, что российская сторона мимо этого пройти не могла. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 03.08.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Россия на Олимпиаде. Мария Захарова показала мастер класс — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 03.08.2021:

Опять все виноваты, или как РФ на Олимпиаду поехали

Тонкие навыки дипломатической работы.

Мастер класс от Марии Захаровой. А также другие новости, которые не дают спокойно спать простым россиянам.

Старт летних Олимпийских игр в Токио ознаменовался скандалом из-за оккупированного Россией Крыма. На официальном сайте олимпийских игр в Токио карту Украины изобразили без аннексированного полуострова, точнее их разделяла граница. Эту ошибку сразу же исправили и извинились, но, естественно, что российская сторона мимо этого пройти не могла.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 03.08.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Россия на Олимпиаде. Мария Захарова показала мастер класс — Гражданская оборона на ICTV / 03.08.2021 21:04
03.08.2021 21:04

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