Россия на Олимпиаде. Мария Захарова показала мастер класс — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 03.08.2021:

Опять все виноваты, или как РФ на Олимпиаду поехали

Тонкие навыки дипломатической работы.

Мастер класс от Марии Захаровой. А также другие новости, которые не дают спокойно спать простым россиянам.

Старт летних Олимпийских игр в Токио ознаменовался скандалом из-за оккупированного Россией Крыма. На официальном сайте олимпийских игр в Токио карту Украины изобразили без аннексированного полуострова, точнее их разделяла граница. Эту ошибку сразу же исправили и извинились, но, естественно, что российская сторона мимо этого пройти не могла.

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