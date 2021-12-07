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Video: Россия — это ТИТАНИК, который скоро пойдет на дно? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 07.12.2021: Каждый день отовсюду мы слышим о том, что завтра начнется война. Для начала хотим напомнить, что война России против Украины идет уже восьмой год. Во-вторых, судя по последним посылам, если открытое вторжение и произойдет, то это будет неизбежный крах для самой России, а в худшем случае, всего человечества. О здравых смыслах, и кто на что способен разбиралась Гражданская оборона. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 07.12.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Россия — это ТИТАНИК, который скоро пойдет на дно? — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 07.12.2021:

Каждый день отовсюду мы слышим о том, что завтра начнется война. Для начала хотим напомнить, что война России против Украины идет уже восьмой год.

Во-вторых, судя по последним посылам, если открытое вторжение и произойдет, то это будет неизбежный крах для самой России, а в худшем случае, всего человечества.

О здравых смыслах, и кто на что способен разбиралась Гражданская оборона.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 07.12.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Россия — это ТИТАНИК, который скоро пойдет на дно? — Гражданская оборона на ICTV / 07.12.2021 20:27
07.12.2021 20:27

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