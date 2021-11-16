РЕАЛЬНЫЙ СТАЛИН — каким он был при жизни на самом деле — Гражданская оборона на ICTV

Прорыв в области военных технологий — Россия создала абсолютно новое оружие? — Гражданская оборона на ICTV
Как боевики отреагировали на новые кадровые назначения в Украине — Гражданская оборона на ICTV
Демонстративно обиделась? Россия приняла решение суда по скифскому золоту за ВЕЛИЧАЙШЕЕ оскорбление — Гражданская оборона на ICTV
Война входила в планы Сталина? Почему его ни в коем случае нельзя считать героем — Гражданская оборона на ICTV
Серьезное обострение на фронте — как подгорало в боевиков на Донбассе — Гражданская оборона на ICTV
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Как Сталин восстал из мертвых в помутненном сознании россиян. ТОП маразмов сталинизма — Гражданская оборона на ICTV
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Кто они – рупоры пропаганды в ОРДЛО сегодня? — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Очередное поражение Кремля: как Украина вернула крымское золото на родину — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Что получили крымчане, которые позвали оккупантов к себе домой — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Студенты, пенсионеры и неудачники: кто промывает мозги жителям ОРДЛО — Гражданская оборона, вторник, 20:20