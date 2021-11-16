РЕАЛЬНЫЙ СТАЛИН — каким он был при жизни на самом деле — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 16.11.2021:

Сегодня Гражданская оборона заканчивает мини-проект о реальном Сталине, а не мифе, который никак не покинет головы россиян.

В этом году, согласно опросу, россияне признали вождя величайшим человеком всех времен и народов. В проекте «Имя Россия» Сталин, к удивлению организаторов, долгое время безоговорочно лидировал и лишь возможное внешнее вмешательство в результаты голосования потеснили вождя.

Странное и отчасти – страшное возрождение культа Сталина в современной России вызывает не просто культурный шок, оно наводит на мысль, что вся Россия серьезно больна.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 16.11.2021

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