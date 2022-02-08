Разведка озвучила конкретные сценарии начала вторжения в Украину — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 08.02.2022:

Чем дальше в лес, тем больше тревожных новостей об Украине публикуют западные дипломаты, а также ведущие мировые СМИ.

Причем если раньше речь шла просто о том, что Кремль планирует вторжение в Украину, после отказа НАТО вернуться в границы 1997 года. То теперь озвучиваются уже конкретные сценарии начала вторжения.

Где поводом вполне ожидаемо станет некая провокация. Разработкой, которой активно занимаются российские спецслужбы.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 08.02.2022

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