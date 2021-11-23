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Video: Разведка назвала дату вторжения России в Украину? Кто подставит плечо и НЕ ПРЕДАСТ — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 23.11.2021: США готовы помогать Украине в случае возобновления активных боевых действий со стороны РФ. Свои слова они подтверждают постоянными «подарками». Чего не скажешь о Европе, которая регулярно сильно обеспокоена. Мол, мы поддерживаем Украину, но ничего ей не должны. Такая осторожная позиция выжидания Европейского союза понятна. Москва, спровоцировав энергетический кризис в Европе наступает по всем фронтам. И главной целью этой атаки является запуск Северного потока – 2, сертификацию которого, к слову, на днях неожиданно приостановили. Как видим, легальные методы запуска газопровода затягиваются, и Кремль решил пойти другими путями. Один из них – силовой. Ох, с каким чувством собственного удовлетворения Президент России рассказывает о том, как он переиграл Европу. Еще один метод повлиять на ускоренный запуск Северного потока – 2 – это миграционный конфликт на Белорусско-польской границе. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 23.11.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Разведка назвала дату вторжения России в Украину? Кто подставит плечо и НЕ ПРЕДАСТ — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 23.11.2021:

США готовы помогать Украине в случае возобновления активных боевых действий со стороны РФ. Свои слова они подтверждают постоянными «подарками».

Чего не скажешь о Европе, которая регулярно сильно обеспокоена. Мол, мы поддерживаем Украину, но ничего ей не должны.

Такая осторожная позиция выжидания Европейского союза понятна. Москва, спровоцировав энергетический кризис в Европе наступает по всем фронтам. И главной целью этой атаки является запуск Северного потока – 2, сертификацию которого, к слову, на днях неожиданно приостановили.

Как видим, легальные методы запуска газопровода затягиваются, и Кремль решил пойти другими путями. Один из них – силовой.

Ох, с каким чувством собственного удовлетворения Президент России рассказывает о том, как он переиграл Европу.

Еще один метод повлиять на ускоренный запуск Северного потока – 2 – это миграционный конфликт на Белорусско-польской границе.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 23.11.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Разведка назвала дату вторжения России в Украину? Кто подставит плечо и НЕ ПРЕДАСТ — Гражданская оборона на ICTV / 23.11.2021 20:19
23.11.2021 20:19

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