Разведка назвала дату вторжения России в Украину? Кто подставит плечо и НЕ ПРЕДАСТ — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 23.11.2021:

США готовы помогать Украине в случае возобновления активных боевых действий со стороны РФ. Свои слова они подтверждают постоянными «подарками».

Чего не скажешь о Европе, которая регулярно сильно обеспокоена. Мол, мы поддерживаем Украину, но ничего ей не должны.

Такая осторожная позиция выжидания Европейского союза понятна. Москва, спровоцировав энергетический кризис в Европе наступает по всем фронтам. И главной целью этой атаки является запуск Северного потока – 2, сертификацию которого, к слову, на днях неожиданно приостановили.

Как видим, легальные методы запуска газопровода затягиваются, и Кремль решил пойти другими путями. Один из них – силовой.

Ох, с каким чувством собственного удовлетворения Президент России рассказывает о том, как он переиграл Европу.

Еще один метод повлиять на ускоренный запуск Северного потока – 2 – это миграционный конфликт на Белорусско-польской границе.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 23.11.2021

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