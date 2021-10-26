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Video: Прямые угрозы! Почему песни украинских детей боевикам покоя не дают — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 26.10.2021: Если бы на Олимпийских играх проводились соревнования по спортивному цинизму, Россия вообще не напрягаясь забирала бы все три медали. И мельдония никакого не надо. А Крым кто отжал? Кто превратил курортный полуостров в никем не признанную серую зону, где теперь, в том числе и ракеты стоят? По факту получается, что люди захватившие Крым и уничтожившие Донбасс теперь возмущаются, что Украина, в том числе и с привлечением союзников ищет варианты для защиты своих рубежей. В Кремле упорно делают вид, что виноваты НАТО, бандеровцы, рептилоиды. Кто угодно, кроме них самих. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 26.10.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Прямые угрозы! Почему песни украинских детей боевикам покоя не дают — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 26.10.2021:

Если бы на Олимпийских играх проводились соревнования по спортивному цинизму, Россия вообще не напрягаясь забирала бы все три медали. И мельдония никакого не надо.

А Крым кто отжал? Кто превратил курортный полуостров в никем не признанную серую зону, где теперь, в том числе и ракеты стоят?

По факту получается, что люди захватившие Крым и уничтожившие Донбасс теперь возмущаются, что Украина, в том числе и с привлечением союзников ищет варианты для защиты своих рубежей. В Кремле упорно делают вид, что виноваты НАТО, бандеровцы, рептилоиды. Кто угодно, кроме них самих.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 26.10.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Прямые угрозы! Почему песни украинских детей боевикам покоя не дают — Гражданская оборона на ICTV / 26.10.2021 11:04
26.10.2021 11:04

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