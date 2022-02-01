Провалы армии России во главе с Шойгу. Важно — играть КРАСИВО — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 01.02.2022:

Он второй по популярности чиновник в РФ после Путина и первый в списке «Единой России».

Как Минобороны стало личным пиар-агентством Сергея Шойгу – далее в «Гражданской Обороне».

Вот уже несколько месяцев Россия показушно играет мускулами и бряцает оружием, угрожая большой войной всему цивилизованному миру.

Пропагандисты на Киселев-ТВ уже натерли мозоли на языках, день и ночь рассказывая о так называемой великой и непобедимой российской армии.

Армия – стала визитной карточкой и главной гордостью для власти в РФ…

Именно поэтому на пиар вооруженных сил не жалеют ни денег, ни времени, ни сил.

Это в рекламных роликах российские солдаты выглядят впечатляюще, мужественно и героически. Но в реальности это далеко не так.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 01.02.2022

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