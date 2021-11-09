Прорыв в области военных технологий — Россия создала абсолютно новое оружие? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 09.11.2021:

Вторую неделю подряд на границе России с Украиной происходят какие-то манипуляции с военной техникой.

Российские СМИ достаточно активно нагнетают обстановку.

Прибытие в Москву директора ЦРУ уже серьезное событие! Можем предположить, что вопрос Украины обсуждался, однозначно поднималась тема и уже подзабытого на фоне газового кризиса Афганистана, где ситуация уже на грани катастрофы.

А Рос ТВ пусть и дальше восхваляет афганское насилие, ненависть к Украине и повальную милитаризацию, как государственную доктрину РФ

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 09.11.2021

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