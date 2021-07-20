Неэффективный менеджмент: как московские наместники добивают Крым — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Зима в оккупации: как люди выживают в захваченном Донбассе? — Гражданская оборона, вторник, 20:20
2020 в оккупации: как крымчане провели этот год — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Царство лжи и двойных стандартов, как краткое описание жизни в ОРДЛО — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Обитаемый остров: какие новости из Крыма шокировали даже российских ура-патриотов — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Зрелища вместо хлеба: чем пичкают крымчан на захваченном полуострове федеральные пропагандисты — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Как федеральные каналы отвлекают захваченный полуостров от реальных проблем — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Как российская власть скрывает недовольство жителей Крыма — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Пропаганды много не бывает: о чем рассказывают по телевизору жителям ОРДЛО — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Замещение полным ходом: как Россия меняет население оккупированного Крыма — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Военные берцы вместо высоких пенсий и зарплат: что принесла РФ вместе с оккупацией в Крым — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Как в недореспубликах шантажируют жителей Донбасса и почему не выпускают в Украину — Гражданская оборона, вторник, 20:20