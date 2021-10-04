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Video: Профессия, от которой богатых детей ВОРОТИТ? День Учителя в России 2021 — как это было — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 05.10.2021: Профессия, которой сегодня готовы посвятить себя не многие, особенно дети богатых российских чиновников. Смотрите прямо сейчас в Гражданской Обороне: как оно - жить простому российскому учителю на одну зарплату. О них вспоминают либо перед выборами. Либо же когда они как-то прорываются на прямую линию с президентом РФ Либо раз в году в канун праздника под названием День Учителя о них скажут на федеральных каналах. Но обидно, что грамоты и скромный цветочек, это всё, что учителя России заслужили за свой далеко не легкий труд. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 05.10.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Профессия, от которой богатых детей ВОРОТИТ? День Учителя в России 2021 — как это было — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 05.10.2021:

Профессия, которой сегодня готовы посвятить себя не многие, особенно дети богатых российских чиновников.

Смотрите прямо сейчас в Гражданской Обороне: как оно — жить простому российскому учителю на одну зарплату.

О них вспоминают либо перед выборами.

Либо же когда они как-то прорываются на прямую линию с президентом РФ

Либо раз в году в канун праздника под названием День Учителя о них скажут на федеральных каналах.

Но обидно, что грамоты и скромный цветочек, это всё, что учителя России заслужили за свой далеко не легкий труд.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 05.10.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Профессия, от которой богатых детей ВОРОТИТ? День Учителя в России 2021 — как это было — Гражданская оборона на ICTV / 04.10.2021 20:53
04.10.2021 20:53

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