Профессия, от которой богатых детей ВОРОТИТ? День Учителя в России 2021 — как это было — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 05.10.2021:

Профессия, которой сегодня готовы посвятить себя не многие, особенно дети богатых российских чиновников.

Смотрите прямо сейчас в Гражданской Обороне: как оно — жить простому российскому учителю на одну зарплату.

О них вспоминают либо перед выборами.

Либо же когда они как-то прорываются на прямую линию с президентом РФ

Либо раз в году в канун праздника под названием День Учителя о них скажут на федеральных каналах.

Но обидно, что грамоты и скромный цветочек, это всё, что учителя России заслужили за свой далеко не легкий труд.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 05.10.2021

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