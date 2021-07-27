Принудительное «чипирование» Спутником Ви — почему россияне ТАК БОЯТСЯ — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 27.07.2021:

Принудительная вакцинация или почему россияне не хотят прививаться хваленой отечественной вакциной?!

И чем заменяют «спутник Ви» в российских больницах. Фейк, а не вакцинация!

Но ни что так не пугает россиян, как принудительная вакцинация отечественным Спутник Ви.

Так что делай укол или увольняйся по собственному желанию. Это совсем не принуждение, это оказывается сейчас в РФ называется тем самым выбором, который делает каждый человек для себя сам.

Вот это поворот! Не принуждение, а предложение, не приказ, а выбор. Вот тебе и новая подмена понятий.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 27.07.2021

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