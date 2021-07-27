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Video: Принудительное «чипирование» Спутником Ви — почему россияне ТАК БОЯТСЯ — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 27.07.2021: Принудительная вакцинация или почему россияне не хотят прививаться хваленой отечественной вакциной?! И чем заменяют «спутник Ви» в российских больницах. Фейк, а не вакцинация! Но ни что так не пугает россиян, как принудительная вакцинация отечественным Спутник Ви. Так что делай укол или увольняйся по собственному желанию. Это совсем не принуждение, это оказывается сейчас в РФ называется тем самым выбором, который делает каждый человек для себя сам. Вот это поворот! Не принуждение, а предложение, не приказ, а выбор. Вот тебе и новая подмена понятий. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 27.07.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Принудительное «чипирование» Спутником Ви — почему россияне ТАК БОЯТСЯ — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 27.07.2021:

Принудительная вакцинация или почему россияне не хотят прививаться хваленой отечественной вакциной?!

И чем заменяют «спутник Ви» в российских больницах. Фейк, а не вакцинация!

Но ни что так не пугает россиян, как принудительная вакцинация отечественным Спутник Ви.

Так что делай укол или увольняйся по собственному желанию. Это совсем не принуждение, это оказывается сейчас в РФ называется тем самым выбором, который делает каждый человек для себя сам.

Вот это поворот! Не принуждение, а предложение, не приказ, а выбор. Вот тебе и новая подмена понятий.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 27.07.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Принудительное «чипирование» Спутником Ви — почему россияне ТАК БОЯТСЯ — Гражданская оборона на ICTV / 27.07.2021 20:35
27.07.2021 20:35

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