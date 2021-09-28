Помнящих и любящих Украину в Крыму ВСЕ МЕНЬШЕ? Неугодных просят на выход из полуострова — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 28.09.2021:

Не Сибирью Единой! Новые города по всей видимости, скоро вырастут и в аннексированном Крыму!

Никто не сомневался, что Крым подвергнется большим изменениям после прихода на полуостров России. Но крымчане и подумать не могли, что их так быстро накроет целый град из неприятных сюрпризов от Матушки России!

Уже ни для кого не секрет, что после 2014го года Россия принялась активно превращать полуостров в военную базу и усердно замещать местное население гражданами РФ.

И если сразу после аннексии на оккупированный полуостров активно свозились преимущественно российские силовики, фсбшники и военнослужащие, то со временем простые россияне тоже стали охотно покупать недвижимость в Крыму и переезжать сюда на ПМЖ.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 28.09.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда — antyzombi@ukr.net

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/