Помнящих и любящих Украину в Крыму ВСЕ МЕНЬШЕ? Неугодных просят на выход из полуострова — Гражданская оборона на ICTV

Строительство Северного потока-2 официально ЗАВЕРШЕНО. Как скоро он превратится в РУИНЫ? — Гражданская оборона на ICTV
Чего в Крыму НЕТ и не будет? Крупный российский бизнес знает ответ и ПЛАЧЕТ — Гражданская оборона на ICTV
Что о жизни в России рассказывают те, кто БЕЖАЛ оттуда, не оглядываясь — Гражданская оборона на ICTV
Коронавирус добрался до Президента России? Трагическое лето 2021-го — Гражданская оборона на ICTV
Выборов в Госдуму на самом деле НЕ БУДЕТ. Чего же так боится Единая Россия — Гражданская оборона на ICTV
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Новая волна репрессий в Крыму — что Россия не смогла вытерпеть и включила ответку — Гражданская оборона на ICTV
Вся правда о крепкой дружбе России с террористами — Гражданская оборона на ICTV
Почему предприятия РФ не спешат на оккупированный Крым — Гражданская оборона, вторник, 20:20
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