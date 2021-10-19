Поклонскую сослали послом в далекую африканскую страну — что ее там ждет — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 19.10.2021:

Топ-новостью минувшей недели, активно обсуждаемой среди крымчан, стало новое назначение одиозной предательницы Украины. Наталью Поклонскую отправили служить послом РФ в далекую африканскую страну Кабо-Верде.

По мнению ООН, на сегодняшний день Кабо-Верде является идеальным пунктом транзита и хранения наркотиков! Вот оно, новое место работы великой почитательницы Николая второго! Не страна, а просто мечта!

Можно ли считать перевод на такую должность повышением и подъёмом по карьерной лестнице, непонятно! Большим вопросом также является — чьи вообще интересы Поклонская будет представлять в Кабо-Верде?

Естественно, новость о ссылке Поклонской в Африку просто взбудоражила социальные сети!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 19.10.2021

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