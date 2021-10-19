Почему в России падают самолеты? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 19.10.2021:

Почему в РФ падают самолеты?

Как освещают новости об авиакатастрофах в федеральных СМИ?

В последнее время в России прошёл настоящий самолетопад.

Отказ левого двигателя – причина катастрофы самолета L-410 который даже не смог подняться в небо на нужную высоту. Это уже 3-тья катастрофа с самолетами L-410 за последние 4 месяца. Вообще количество крушений не только легких, но и военных самолетов, из-за отказа техники, за последнее время в «великой» бьет все рекорды.

17 августа этого года, под Москвой разбился отечественный военно-транспортный самолет ИЛ-112В. Погибло трое членов экипажа. Но жителям России на федеральных каналах, о трагедии и ее причинах ни слова! Есть темы поважнее.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 19.10.2021

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