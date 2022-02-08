Почему Россия никак не покорит КОСМОС — жалкие попытки Роскосмоса веселят всех — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 08.02.2022:

Четыре года назад президент России в очередном послании около часа презентовал разнообразные мультики и рассказывал о светлом будущем российского космического оружия.

Спустя 4 года, за редким исключением, большинство мультяшных ракет и комплексов не прошли реальные испытания. А в некоторых из них не обошлось без человеческих жертв.

И подобных провалившихся испытаний масса, вот только о них предпочитают замалчивать, потому что все, о чем сказал Гарант должно работать!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 08.02.2022

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда — antyzombi@ukr.net

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/