УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Почему Кремль хочет закрыть YOUTUBE — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 12.10.2021: А есть ли жизнь после выборов?! Смотрите прямо сейчас в Гражданской Обороне: как снова обманывают российский народ и почему Кремль хочет закрыть ютуб? Самые эпатажные представители российской политики решили поднять планку маразматичности и поучаствовать в самых странных кулачных боях, которые вы могли себе представить... А тем временем в России продолжается борьба с интернетом. Путин, которому приносили распечатки из ютьюба в красных папочках, наверное, как никто просчитался по поводу влияния интернета на мнение простого народа ... – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 12.10.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Почему Кремль хочет закрыть YOUTUBE — Гражданская оборона на ICTV
0 Комментировать

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 12.10.2021:

А есть ли жизнь после выборов?!

Смотрите прямо сейчас в Гражданской Обороне: как снова обманывают российский народ и почему Кремль хочет закрыть ютуб?

Самые эпатажные представители российской политики решили поднять планку маразматичности и поучаствовать в самых странных кулачных боях, которые вы могли себе представить…

А тем временем в России продолжается борьба с интернетом.

Путин, которому приносили распечатки из ютьюба в красных папочках, наверное, как никто просчитался по поводу влияния интернета на мнение простого народа …

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 12.10.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Гражданская оборона / Почему Кремль хочет закрыть YOUTUBE — Гражданская оборона на ICTV / 12.10.2021 13:42
12.10.2021 13:42

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь