Почему Кремль хочет закрыть YOUTUBE — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 12.10.2021:

А есть ли жизнь после выборов?!

Смотрите прямо сейчас в Гражданской Обороне: как снова обманывают российский народ и почему Кремль хочет закрыть ютуб?

Самые эпатажные представители российской политики решили поднять планку маразматичности и поучаствовать в самых странных кулачных боях, которые вы могли себе представить…

А тем временем в России продолжается борьба с интернетом.

Путин, которому приносили распечатки из ютьюба в красных папочках, наверное, как никто просчитался по поводу влияния интернета на мнение простого народа …

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 12.10.2021

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