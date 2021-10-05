Незабываемый отдых: как главари террористов издеваются над жителями оккупированных территорий — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Во что превратилась жизнь крымчан после аннексии полуострова — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Тотальная разруха и никаких надежд на будущее: на что способен настоящий «русский мир» — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Сезон неудач и разочарований: как оккупационная власть заботится о жителях аннексированного Крыма — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Военные берцы вместо высоких пенсий и зарплат: что принесла РФ вместе с оккупацией в Крым — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Как в недореспубликах шантажируют жителей Донбасса и почему не выпускают в Украину — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Начало лета в ОРДЛО и День защиты детей, который подрастающее поколение точно не заслужило — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Как живут люди в Донецке и Луганске под руководством кремлевских марионеток — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Почему армию РФ никак нельзя сравнивать с армией США — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Почему предприятия РФ не спешат на оккупированный Крым — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Зачем Россия раздавала свои паспорта в украинском Донбассе — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Жестокая правда жизни: почему крымчане снова просят Кремль их спасти — Гражданская оборона, вторник, 20:20