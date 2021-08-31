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Video: Отвлечет ли Афганистан Россию от КОХАНОЇ УКРАЇНИ? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 31.08.2021: Талибы наступают. Чего боится Кремль? И один из крупнейших подкупов российских избирателей в истории РФ Афганистан. Сегодня одна из самых горячих точек на карте мира. Захваченное талибами государство полно крови, паники и отчаяния. После недавнего решения вывести военный контингент с Ближнего Востока Афганистан не сходит с полос всех мировых СМИ. Конечно же не остались в стороне и российские пропагандисты. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 31.08.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Отвлечет ли Афганистан Россию от КОХАНОЇ УКРАЇНИ? — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 31.08.2021:

Талибы наступают. Чего боится Кремль?

И один из крупнейших подкупов российских избирателей в истории РФ

Афганистан. Сегодня одна из самых горячих точек на карте мира.

Захваченное талибами государство полно крови, паники и отчаяния.

После недавнего решения вывести военный контингент с Ближнего Востока Афганистан не сходит с полос всех мировых СМИ. Конечно же не остались в стороне и российские пропагандисты.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 31.08.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Отвлечет ли Афганистан Россию от КОХАНОЇ УКРАЇНИ? — Гражданская оборона на ICTV / 31.08.2021 20:49
31.08.2021 20:49

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