Отвлечет ли Афганистан Россию от КОХАНОЇ УКРАЇНИ? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 31.08.2021:

Талибы наступают. Чего боится Кремль?

И один из крупнейших подкупов российских избирателей в истории РФ

Афганистан. Сегодня одна из самых горячих точек на карте мира.

Захваченное талибами государство полно крови, паники и отчаяния.

После недавнего решения вывести военный контингент с Ближнего Востока Афганистан не сходит с полос всех мировых СМИ. Конечно же не остались в стороне и российские пропагандисты.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 31.08.2021

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