Отдых по-российски: вернулся ЖИВЫМ и на том спасибо? НЕтуристическая Россия — какая она — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 07.09.2021:

Нетуристическая Россия или Отдых на миллион!

Почему курортам Великой и Духовной страны еще очень далеко до цивилизованного мира?

Сезон летних отпусков 2021 уже на своей финишной прямой, и он определенно, запомнится россиянам надолго! В этом году, в условиях пандемии и периодически закрытых границ с популярными заграничными направлениями, выбора у граждан великой и духовной страны особо не было… Россиянам пришлось довольствоваться отечественными морскими курортами.

Мы, глядя на отдых по-российски, в очередной раз можем заметить, насколько же отличается реальный русский мир от того, каким его преподносят кремлевские пропагандисты!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 07.09.2021

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«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

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