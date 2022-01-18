ОДКБ. Вся правда о военной организации — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 18.01.2022:

Пожалуй, до событий в Казахстане мало кто слышал такую аббревиатуру как «ОДКБ». Для обычного жителя постсоветского пространства это сочетание букв могло означать что угодно:

Но, последние события в Казахстане расставили все на свои места и, стали таким себе презентационным роликом для как оказалось, военной организации — ОДКБ.

Казахстан стал первой страной, где Россия на практике презентовала ОДКБ и это при том, что договор о коллективной безопасности подписан еще … ВНИМАНИЕ! … 30 лет назад!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 18.01.2022

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