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Video: ОДКБ. Вся правда о военной организации — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 18.01.2022: Пожалуй, до событий в Казахстане мало кто слышал такую аббревиатуру как «ОДКБ». Для обычного жителя постсоветского пространства это сочетание букв могло означать что угодно: Но, последние события в Казахстане расставили все на свои места и, стали таким себе презентационным роликом для как оказалось, военной организации - ОДКБ. Казахстан стал первой страной, где Россия на практике презентовала ОДКБ и это при том, что договор о коллективной безопасности подписан еще … ВНИМАНИЕ! … 30 лет назад! – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 18.01.2022 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

ОДКБ. Вся правда о военной организации — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 18.01.2022:

Пожалуй, до событий в Казахстане мало кто слышал такую аббревиатуру как «ОДКБ». Для обычного жителя постсоветского пространства это сочетание букв могло означать что угодно:

Но, последние события в Казахстане расставили все на свои места и, стали таким себе презентационным роликом для как оказалось, военной организации — ОДКБ.

Казахстан стал первой страной, где Россия на практике презентовала ОДКБ и это при том, что договор о коллективной безопасности подписан еще … ВНИМАНИЕ! … 30 лет назад!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 18.01.2022

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / ОДКБ. Вся правда о военной организации — Гражданская оборона на ICTV / 18.01.2022 21:03
18.01.2022 21:03

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