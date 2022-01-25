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Video: Новый ТОП маразмов из России — готовьтесь ОФИГЕВАТЬ — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 25.01.2022: Представить сегодня матушку Россию без всевозможных нелепостей и абсурдов уже просто нереально! О чем тут говорить, если Гражданская оборона регулярно выдает вам целые сюжеты с подборками новостей из разряда «Такое вы можете увидеть и услышать только в России!» И готовьтесь недоумевать и удивляться! Прямо сейчас вас ждет самый свежий топ маразмов от Великой и Духовной страны! – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 25.01.2022 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Новый ТОП маразмов из России — готовьтесь ОФИГЕВАТЬ — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 25.01.2022:

Представить сегодня матушку Россию без всевозможных нелепостей и абсурдов уже просто нереально!

О чем тут говорить, если Гражданская оборона регулярно выдает вам целые сюжеты с подборками новостей из разряда «Такое вы можете увидеть и услышать только в России!»

И готовьтесь недоумевать и удивляться! Прямо сейчас вас ждет самый свежий топ маразмов от Великой и Духовной страны!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 25.01.2022

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Новый ТОП маразмов из России — готовьтесь ОФИГЕВАТЬ — Гражданская оборона на ICTV / 25.01.2022 20:17
25.01.2022 20:17

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