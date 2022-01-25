Новый ТОП маразмов из России — готовьтесь ОФИГЕВАТЬ — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 25.01.2022:

Представить сегодня матушку Россию без всевозможных нелепостей и абсурдов уже просто нереально!

О чем тут говорить, если Гражданская оборона регулярно выдает вам целые сюжеты с подборками новостей из разряда «Такое вы можете увидеть и услышать только в России!»

И готовьтесь недоумевать и удивляться! Прямо сейчас вас ждет самый свежий топ маразмов от Великой и Духовной страны!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 25.01.2022

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда — antyzombi@ukr.net

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/