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Video: Новый год оккупационного Крыма. Ждать ли чуда? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 11.01.2022: Совсем недавно жители аннексированного Крыма встретили новый год жизни под российской оккупацией… Кажется, чудес от 2022-го крымчане уже не ждут. Ведь за время аннексии многие из них осознали зачем на самом деле РФ пришла в Крым. И 2021 год стал красноречивым подтверждением того, что в реальности Кремль совершенно не волнует благополучие простых крымчан… Весь предыдущий год Гражданская оборона пристально следила за действиями оккупантов в Крыму и сейчас самое время показать вам, как изменилась жизнь полуострова за 2021 год и насколько сильно Россия увеличила свое присутствие и влияние в аннексированном Крыму. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 11.01.2022 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Новый год оккупационного Крыма. Ждать ли чуда? — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 11.01.2022:

Совсем недавно жители аннексированного Крыма встретили новый год жизни под российской оккупацией…

Кажется, чудес от 2022-го крымчане уже не ждут. Ведь за время аннексии многие из них осознали зачем на самом деле РФ пришла в Крым. И 2021 год стал красноречивым подтверждением того, что в реальности Кремль совершенно не волнует благополучие простых крымчан…

Весь предыдущий год Гражданская оборона пристально следила за действиями оккупантов в Крыму и сейчас самое время показать вам, как изменилась жизнь полуострова за 2021 год и насколько сильно Россия увеличила свое присутствие и влияние в аннексированном Крыму.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 11.01.2022

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Новый год оккупационного Крыма. Ждать ли чуда? — Гражданская оборона на ICTV / 11.01.2022 20:57
11.01.2022 20:57

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