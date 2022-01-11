Новый год оккупационного Крыма. Ждать ли чуда? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 11.01.2022:

Совсем недавно жители аннексированного Крыма встретили новый год жизни под российской оккупацией…

Кажется, чудес от 2022-го крымчане уже не ждут. Ведь за время аннексии многие из них осознали зачем на самом деле РФ пришла в Крым. И 2021 год стал красноречивым подтверждением того, что в реальности Кремль совершенно не волнует благополучие простых крымчан…

Весь предыдущий год Гражданская оборона пристально следила за действиями оккупантов в Крыму и сейчас самое время показать вам, как изменилась жизнь полуострова за 2021 год и насколько сильно Россия увеличила свое присутствие и влияние в аннексированном Крыму.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 11.01.2022

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