Новая волна репрессий в Крыму — что Россия не смогла вытерпеть и включила ответку — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 14.09.2021:

3 и 4 сентября в аннексированном Крыму пронеслась новая волна репрессий в отношении крымских татар! Сначала в их домах провели обыски, а после сотрудники ФСБ увезли нескольких людей в неизвестном направлении…

Именно поэтому мы видим то, что сегодня происходит в Крыму! По мнению украинской власти и многих экспертов, серия обысков и арестов на оккупированном полуострове, ничто иное как месть Кремля за успех саммита «Крымская платформа».

Позволили себе устраивать международные форумы и обсуждать какая РФ плохая и какие преступления она совершает? Вот и получайте обыски, задержания надуманные уголовные дела и приговоры, полностью ломающие жизни целых семей!

С 2014 года Кремль ведет в аннексированном Крыму активную политику преследований, репрессий и притеснения людей, оказавшихся по факту, в заложниках оккупанта. Людей, которые никогда не признают Крым российским и не боятся показывать свою позицию!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 14.09.2021

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