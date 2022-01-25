НАПАДЕНИЕ на Украину. Какие СРОКИ, кто за кого и КТО КОГО, если что? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 25.01.2022:

Панические настроения части украинского населения, нагнетание обстановки мировыми и отечественными СМИ, и гиперактивность современной геополитической ситуации вынуждает Гражданскую оборону объяснить на пальцах, что да как? Какие сроки, кто за кого и кто кого, если что?

Первое. Полномасштабное вторжение России в Украину вполне возможно. И это не от того, что США постоянно об этом сообщают, и не от того, что РФ регулярно это отрицает. Мы основываемся не на слова, а исключительно на действиях.

То, что стотысячная группировка российских войск находится вдоль границ Украины уже третий месяц не вызывает ни у кого сомнения. Но за словами даже российских военных этого недостаточно для полномасштабного вторжения. И что же делает Россия?

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 25.01.2022

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