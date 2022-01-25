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Video: НАПАДЕНИЕ на Украину. Какие СРОКИ, кто за кого и КТО КОГО, если что? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 25.01.2022: Панические настроения части украинского населения, нагнетание обстановки мировыми и отечественными СМИ, и гиперактивность современной геополитической ситуации вынуждает Гражданскую оборону объяснить на пальцах, что да как? Какие сроки, кто за кого и кто кого, если что? Первое. Полномасштабное вторжение России в Украину вполне возможно. И это не от того, что США постоянно об этом сообщают, и не от того, что РФ регулярно это отрицает. Мы основываемся не на слова, а исключительно на действиях. То, что стотысячная группировка российских войск находится вдоль границ Украины уже третий месяц не вызывает ни у кого сомнения. Но за словами даже российских военных этого недостаточно для полномасштабного вторжения. И что же делает Россия? – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 25.01.2022 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

НАПАДЕНИЕ на Украину. Какие СРОКИ, кто за кого и КТО КОГО, если что? — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 25.01.2022:

Панические настроения части украинского населения, нагнетание обстановки мировыми и отечественными СМИ, и гиперактивность современной геополитической ситуации вынуждает Гражданскую оборону объяснить на пальцах, что да как? Какие сроки, кто за кого и кто кого, если что?

Первое. Полномасштабное вторжение России в Украину вполне возможно. И это не от того, что США постоянно об этом сообщают, и не от того, что РФ регулярно это отрицает. Мы основываемся не на слова, а исключительно на действиях.

То, что стотысячная группировка российских войск находится вдоль границ Украины уже третий месяц не вызывает ни у кого сомнения. Но за словами даже российских военных этого недостаточно для полномасштабного вторжения. И что же делает Россия?

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 25.01.2022

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / НАПАДЕНИЕ на Украину. Какие СРОКИ, кто за кого и КТО КОГО, если что? — Гражданская оборона на ICTV / 25.01.2022 20:30
25.01.2022 20:30

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