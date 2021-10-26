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Video: На ПМЖ в Крым! Тысячи понаехавших из России изгоняют крымчан — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 26.10.2021: Беспредел и незаконные действия оккупантов в аннексированном Крыму продолжаются! РФ не прекращает свои жалкие попытки легализации аннексии полуострова и идет на очередные нарушения международного права в Крыму! В рамках, стартовавшей недавно в России переписи населения, Кремль естественно, решил провести данную процедуру и на оккупированном полуострове… В 2014 году РФ уже бралась подсчитывать крымчан. Тогда численность учтенного постоянного населения полуострова составила чуть менее 2 миллионов граждан, и почти 400 тысяч человек в Севастополе. По последним данным подконтрольного Кремлю Крымстата, количество жителей Севастополя за годы оккупации увеличилось на 125 тысяч человек. Но неофициальные подсчеты и сами крымчане уверенны, что за это время на полуостров, на самом деле, перебралось гораздо больше граждан великой и духовной! – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 26.10.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

На ПМЖ в Крым! Тысячи понаехавших из России изгоняют крымчан — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 26.10.2021:

Беспредел и незаконные действия оккупантов в аннексированном Крыму продолжаются!

РФ не прекращает свои жалкие попытки легализации аннексии полуострова и идет на очередные нарушения международного права в Крыму! В рамках, стартовавшей недавно в России переписи населения, Кремль естественно, решил провести данную процедуру и на оккупированном полуострове…

В 2014 году РФ уже бралась подсчитывать крымчан. Тогда численность учтенного постоянного населения полуострова составила чуть менее 2 миллионов граждан, и почти 400 тысяч человек в Севастополе. По последним данным подконтрольного Кремлю Крымстата, количество жителей Севастополя за годы оккупации увеличилось на 125 тысяч человек.

Но неофициальные подсчеты и сами крымчане уверенны, что за это время на полуостров, на самом деле, перебралось гораздо больше граждан великой и духовной!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 26.10.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / На ПМЖ в Крым! Тысячи понаехавших из России изгоняют крымчан — Гражданская оборона на ICTV / 26.10.2021 11:01
26.10.2021 11:01

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