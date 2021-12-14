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Video: Москва не Россия! Как Кремль столицей прикрывает реальную жизнь в РФ — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 14.12.2021: Уже на протяжении долгих лет российские политики, пропагандисты и ручные артисты во всю пиарят столицу Великой России под руководством мэра Собянина… Но можно ли вообще отождествлять Москву со всей Россией?  Можно ли судить о России глядя на красивые и впечатляющие кадры сегодняшней Белокаменной?  Наверное, на этот вопрос лучше всего ответят россияне, хоть раз бывавшие за пределами столицы РФ. Ведь они уже давно поняли, что Москва — это отдельное государство, совсем не похожее на остальную страну!   – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 14.12.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Москва не Россия! Как Кремль столицей прикрывает реальную жизнь в РФ — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 14.12.2021:

Уже на протяжении долгих лет российские политики, пропагандисты и ручные артисты во всю пиарят столицу Великой России под руководством мэра Собянина…

Но можно ли вообще отождествлять Москву со всей Россией? 

Можно ли судить о России глядя на красивые и впечатляющие кадры сегодняшней Белокаменной? 

Наверное, на этот вопрос лучше всего ответят россияне, хоть раз бывавшие за пределами столицы РФ. Ведь они уже давно поняли, что Москва — это отдельное государство, совсем не похожее на остальную страну!  

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 14.12.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Москва не Россия! Как Кремль столицей прикрывает реальную жизнь в РФ — Гражданская оборона на ICTV / 14.12.2021 21:18
14.12.2021 21:18

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