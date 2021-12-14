Москва не Россия! Как Кремль столицей прикрывает реальную жизнь в РФ — Гражданская оборона на ICTV

Уже на протяжении долгих лет российские политики, пропагандисты и ручные артисты во всю пиарят столицу Великой России под руководством мэра Собянина…

Но можно ли вообще отождествлять Москву со всей Россией?

Можно ли судить о России глядя на красивые и впечатляющие кадры сегодняшней Белокаменной?

Наверное, на этот вопрос лучше всего ответят россияне, хоть раз бывавшие за пределами столицы РФ. Ведь они уже давно поняли, что Москва — это отдельное государство, совсем не похожее на остальную страну!

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