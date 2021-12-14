Москва не Россия! Как Кремль столицей прикрывает реальную жизнь в РФ — Гражданская оборона на ICTV

Грандиозная война может начатся в центре Европы. Украина стала разменной монетой? — Гражданская оборона на ICTV
ТОП предателей Украины в Крыму 2021 — как сложилась жизнь неудачников — Гражданская оборона на ICTV
АЛЕКСЕЙ ГРОМОВ. Карабас-Барабас российского телевидения — Гражданская оборона на ICTV
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Заявление Зеленского произвело эффект разорвавшейся бомбы в Кремле! Разговоры об атаке не утихают — Гражданская оборона на ICTV
Красивый КРЫМ уже не ТОТ! ТОП абасурдных новшевств и маразмов — Гражданская оборона на ICTV
АЛЕКСЕЙ ВЕНЕДИКТОВ. Вольнодумный журналист или продажный либерал — Гражданская оборона на ICTV
Все отказываются от навязанного русского языка и возвращаются к родному. Россия в бешенстве — Гражданская оборона на ICTV
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Как традиции российского «авось» перекочевали в оккупированный Крым — Гражданская оборона, вторник, 20:20
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