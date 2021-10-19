УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Митинг под офисом ОБСЕ в Донецке. Боевик ЛНР Андрей Косяк — кто хочет его свободы на самом деле — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 19.10.2021: Не может быть, чтобы в Донецке разрешили людям вот  так спокойно выйти помитинговать? Неужто майдан намечается? Революционеры, не то слово! На самом деле, кучка молодчиков и бюджетников за 200 рублей пришли подержать плакаты под отель, где проживает миссия ОБСЕ. В общем какая рЭспублика – такой и протЭст! Как мы уже говорили, в зазеркалье все смешалось: кони, люди и залпы тысячи орудий. В то время, когда мешок картошки стоит как жигули, а куриная тушка продается по цене дубленки. В то время как число заболевших от ковида в ОРДЛО достигает цифры тысяча в день, а умершие уже начинают исчисляться сотнями в сутки, люди готовы за двести рублей стоять под офисом ОБСЕ и восхвалять давно почивших бандитов. Вся эта ситуация просто не поддается здравому осмыслению, она вызывает лишь скорбь и жалость к зомбированному, голодному, больному временно-оккупированному украинскому Донбассу. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 19.10.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Митинг под офисом ОБСЕ в Донецке. Боевик ЛНР Андрей Косяк — кто хочет его свободы на самом деле — Гражданская оборона на ICTV
0 Комментировать

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 19.10.2021:

Не может быть, чтобы в Донецке разрешили людям вот  так спокойно выйти помитинговать? Неужто майдан намечается?

Революционеры, не то слово! На самом деле, кучка молодчиков и бюджетников за 200 рублей пришли подержать плакаты под отель, где проживает миссия ОБСЕ. В общем какая рЭспублика – такой и протЭст!

Как мы уже говорили, в зазеркалье все смешалось: кони, люди и залпы тысячи орудий. В то время, когда мешок картошки стоит как жигули, а куриная тушка продается по цене дубленки. В то время как число заболевших от ковида в ОРДЛО достигает цифры тысяча в день, а умершие уже начинают исчисляться сотнями в сутки, люди готовы за двести рублей стоять под офисом ОБСЕ и восхвалять давно почивших бандитов. Вся эта ситуация просто не поддается здравому осмыслению, она вызывает лишь скорбь и жалость к зомбированному, голодному, больному временно-оккупированному украинскому Донбассу.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 19.10.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Гражданская оборона / Митинг под офисом ОБСЕ в Донецке. Боевик ЛНР Андрей Косяк — кто хочет его свободы на самом деле — Гражданская оборона на ICTV / 19.10.2021 21:04
19.10.2021 21:04

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь