Люди на Донбассе ГОЛОДАЮТ и умирают без помощи врачей, КОТОРЫХ там попросту НЕТ — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 20.07.2021:

На протяжении многих лет мы рассказывали вам о настоящей катастрофе с медициной ОРДЛО. Откуда выехало подавляющее большинство специалистов, а медикаменты заходят лишь в виде гуманитарки.

Причем все это подтверждали даже на российских каналах. Но местные наваросские пропагандисты на любые аргументы всегда делали лицо кирпичом. Мол, все, кто рассказывает о плачевном состоянии медицины в Донецке и Луганске — агенты СБУ и предатели

А в больницах ОРДЛО все настолько круто, что они с подачи московских кураторов даже гуманитарную программу организовали, где еще покойный Захарченко активно зазывал украинцев бесплатно и качественно лечиться в оккупированной части Донбасса.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 20.07.2021

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