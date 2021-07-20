Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР

Video: Люди на Донбассе ГОЛОДАЮТ и умирают без помощи врачей, КОТОРЫХ там попросту НЕТ — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 20.07.2021: На протяжении многих лет мы рассказывали вам о настоящей катастрофе с медициной ОРДЛО.  Откуда выехало подавляющее большинство специалистов, а медикаменты заходят лишь в виде гуманитарки. Причем все это подтверждали даже на российских каналах. Но местные наваросские пропагандисты на любые аргументы всегда делали лицо кирпичом. Мол, все, кто рассказывает о плачевном состоянии медицины в Донецке и Луганске - агенты СБУ и предатели А в больницах ОРДЛО все настолько круто, что они с подачи московских кураторов даже гуманитарную программу организовали, где еще покойный Захарченко активно зазывал украинцев бесплатно и качественно лечиться в оккупированной части Донбасса. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 20.07.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Люди на Донбассе ГОЛОДАЮТ и умирают без помощи врачей, КОТОРЫХ там попросту НЕТ — Гражданская оборона на ICTV
0 Комментировать

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 20.07.2021:

На протяжении многих лет мы рассказывали вам о настоящей катастрофе с медициной ОРДЛО.  Откуда выехало подавляющее большинство специалистов, а медикаменты заходят лишь в виде гуманитарки.

Причем все это подтверждали даже на российских каналах. Но местные наваросские пропагандисты на любые аргументы всегда делали лицо кирпичом. Мол, все, кто рассказывает о плачевном состоянии медицины в Донецке и Луганске — агенты СБУ и предатели

А в больницах ОРДЛО все настолько круто, что они с подачи московских кураторов даже гуманитарную программу организовали, где еще покойный Захарченко активно зазывал украинцев бесплатно и качественно лечиться в оккупированной части Донбасса.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 20.07.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Гражданская оборона / Люди на Донбассе ГОЛОДАЮТ и умирают без помощи врачей, КОТОРЫХ там попросту НЕТ — Гражданская оборона на ICTV / 20.07.2021 20:45
20.07.2021 20:45

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

Смотрите на ICTV


Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить