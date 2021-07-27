Лето 2021 в Крыму люди запомнят НАВСЕГДА — как полуостров УТОНУЛ в безразличии России — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 27.07.2021:

Сезон бед и испытаний!

Что происходит сегодня в аннексированном Крыму?

По всей видимости, лето 2021 года жители аннексированного полуострова запомнят надолго…

После многочисленных обвинений Украины со стороны оккупантов, в так называемой, водной блокаде, полуостров внезапно накрыло настоящее стихийное бедствие!

На протяжении нескольких курортных недель Крым оказывался в центре сильнейших водных катаклизмов!

После потопов в Керчи и Ялте, стихия нагрянула и в другие города полуострова.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 27.07.2021

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