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Video: Лето 2021 в Крыму люди запомнят НАВСЕГДА — как полуостров УТОНУЛ в безразличии России — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 27.07.2021: Сезон бед и испытаний! Что происходит сегодня в аннексированном Крыму? По всей видимости, лето 2021 года жители аннексированного полуострова запомнят надолго… После многочисленных обвинений Украины со стороны оккупантов, в так называемой, водной блокаде, полуостров внезапно накрыло настоящее стихийное бедствие! На протяжении нескольких курортных недель Крым оказывался в центре сильнейших водных катаклизмов! После потопов в Керчи и Ялте, стихия нагрянула и в другие города полуострова. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 27.07.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Лето 2021 в Крыму люди запомнят НАВСЕГДА — как полуостров УТОНУЛ в безразличии России — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 27.07.2021:

Сезон бед и испытаний!

Что происходит сегодня в аннексированном Крыму?

По всей видимости, лето 2021 года жители аннексированного полуострова запомнят надолго…

После многочисленных обвинений Украины со стороны оккупантов, в так называемой, водной блокаде, полуостров внезапно накрыло настоящее стихийное бедствие!

На протяжении нескольких курортных недель Крым оказывался в центре сильнейших водных катаклизмов!

После потопов в Керчи и Ялте, стихия нагрянула и в другие города полуострова.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 27.07.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Лето 2021 в Крыму люди запомнят НАВСЕГДА — как полуостров УТОНУЛ в безразличии России — Гражданская оборона на ICTV / 27.07.2021 20:24
27.07.2021 20:24

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