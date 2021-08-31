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Video: Лето 2021 на Донбассе пропало без вести — почему людям ОТДЫХ только снится — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 31.08.2021: Ну что, друзья, лето подошло к концу. Украинский сегмент инстаграмма под завязку забит фотками начиная от Бердянской косы, заканчивая Урзуфом и Затокой. А еще Карпатами, Турцией, Египтом… ну и далее по списку. Правда есть регион в Украине, где подобных фоточек у людей не просто меньше, а в разы меньше. И речь сейчас идет об оккупированных территориях. Этим летом видео о массовом купании дончан в Кальмиусе реально шокировало всех, кто хотя бы немного знает Донецк. Дело в том, что даже до войны купаться в этой реке было сравнимо с самоубийством. Случалось, такое разве что по пьяни и заканчивалось жесткой кишечной инфекцией и визитом к дерматологу. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 31.08.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Лето 2021 на Донбассе пропало без вести — почему людям ОТДЫХ только снится — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 31.08.2021:

Ну что, друзья, лето подошло к концу. Украинский сегмент инстаграмма под завязку забит фотками начиная от Бердянской косы, заканчивая Урзуфом и Затокой.

А еще Карпатами, Турцией, Египтом… ну и далее по списку. Правда есть регион в Украине, где подобных фоточек у людей не просто меньше, а в разы меньше. И речь сейчас идет об оккупированных территориях. Этим летом видео о массовом купании дончан в Кальмиусе реально шокировало всех, кто хотя бы немного знает Донецк.

Дело в том, что даже до войны купаться в этой реке было сравнимо с самоубийством. Случалось, такое разве что по пьяни и заканчивалось жесткой кишечной инфекцией и визитом к дерматологу.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 31.08.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Лето 2021 на Донбассе пропало без вести — почему людям ОТДЫХ только снится — Гражданская оборона на ICTV / 31.08.2021 20:42
31.08.2021 20:42

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