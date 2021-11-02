Крымчан БОЛЬНО УДАРИЛИ! Ситуация в Крыму станет только ХУЖЕ — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 02.11.2021:

Российские камни с неба продолжают сыпаться на жителей аннексированного полуострова, с каждым днем все сильнее ударяя по их сознанию, чувствам и эмоциям.

Крымчан, поверивших в сказочный русский мир, о котором им пели, сегодня постигло настоящее разочарование.

За годы аннексии на полуострове много что поменялось и далеко не в лучшую сторону! Просто невероятные метаморфозы произошли с крымской медициной! На этот счет в соцсетях можно прочесть массу возмущений и печальных личных историй местных жителей.

Что получили крымчане, которые позвали оккупантов к себе домой

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 02.11.2021

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