УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Крым в шоке — такой подставы от России идейные не ожидали — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 25.01.2022: Вот уже на протяжении 8 лет мы показываем вам как изменилась жизнь крымчан после прихода на полуостров великих защитников русского мира. Матушка Россия постепенно прижимает крымчан со всех сторон, ради своей выгоды устанавливает на полуострове свои порядки, нагло отодвигая интересы простых людей на задний план. Так вот, как бы люди не пытались, но все их сходы, митинги и видеообращения вполне ожидаемо, не дают никаких положительных результатов. Одна из главных достопримечательностей ЮБК как застраивалась, так и продолжает варварски застраиваться… – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 25.01.2022 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Крым в шоке — такой подставы от России идейные не ожидали — Гражданская оборона на ICTV
0 Комментировать

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 25.01.2022:

Вот уже на протяжении 8 лет мы показываем вам как изменилась жизнь крымчан после прихода на полуостров великих защитников русского мира.

Матушка Россия постепенно прижимает крымчан со всех сторон, ради своей выгоды устанавливает на полуострове свои порядки, нагло отодвигая интересы простых людей на задний план.

Так вот, как бы люди не пытались, но все их сходы, митинги и видеообращения вполне ожидаемо, не дают никаких положительных результатов. Одна из главных достопримечательностей ЮБК как застраивалась, так и продолжает варварски застраиваться…

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 25.01.2022

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Гражданская оборона / Крым в шоке — такой подставы от России идейные не ожидали — Гражданская оборона на ICTV / 25.01.2022 20:24
25.01.2022 20:24

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь