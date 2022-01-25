Крым в шоке — такой подставы от России идейные не ожидали — Гражданская оборона на ICTV

Унизительный вынос Кремля в Женеве. Есть ли силы в России напрямую воевать с НАТО — Гражданская оборона на ICTV
Крым с ужасом смотрит в новый 2022 год — ведь ничего хорошего ждать не стоит — Гражданская оборона на ICTV
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Россия встретила Новый год НА КОЛЕНЯХ? Последние новости из страны маразмов — Гражданская оборона на ICTV
Ситуация для России складывается хуже некуда. Последние новости — Гражданская оборона на ICTV
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Якутия умирает, а России плевать? Как выжить в нереальных условиях — Гражданская оборона на ICTV
Война будет короткой? О чем договаривались сильные мира сего — Гражданская оборона на ICTV
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Каким будет 2022 год для жителей аннексированного Крыма — Гражданская оборона, вторник, 20:20
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