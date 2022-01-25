Крым в шоке — такой подставы от России идейные не ожидали — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 25.01.2022:

Вот уже на протяжении 8 лет мы показываем вам как изменилась жизнь крымчан после прихода на полуостров великих защитников русского мира.

Матушка Россия постепенно прижимает крымчан со всех сторон, ради своей выгоды устанавливает на полуострове свои порядки, нагло отодвигая интересы простых людей на задний план.

Так вот, как бы люди не пытались, но все их сходы, митинги и видеообращения вполне ожидаемо, не дают никаких положительных результатов. Одна из главных достопримечательностей ЮБК как застраивалась, так и продолжает варварски застраиваться…

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 25.01.2022

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