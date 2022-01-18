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Video: Крым с ужасом смотрит в новый 2022 год — ведь ничего хорошего ждать не стоит — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 18.01.2022: Поздравительные речи великих управленцев Крыма вызывают у жителей полуострова лишь раздражение, ведь люди прекрасно понимают, что красивые слова недочиновников это всего лишь слова, а реальные действия так называемой власти в Крыму, на самом деле выглядят так... смотрите в сюжете! Вот и получается, что русский мир принес на полуостров отнюдь не процветание и прогресс, а самые настоящие коммунальные маразмы и абсурды, сделанные на тяп-ляп ремонты и реконструкции… – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 18.01.2022 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Крым с ужасом смотрит в новый 2022 год — ведь ничего хорошего ждать не стоит — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 18.01.2022:

Поздравительные речи великих управленцев Крыма вызывают у жителей полуострова лишь раздражение, ведь люди прекрасно понимают, что красивые слова недочиновников это всего лишь слова, а реальные действия так называемой власти в Крыму, на самом деле выглядят так… смотрите в сюжете!

Вот и получается, что русский мир принес на полуостров отнюдь не процветание и прогресс, а самые настоящие коммунальные маразмы и абсурды, сделанные на тяп-ляп ремонты и реконструкции…

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 18.01.2022

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Крым с ужасом смотрит в новый 2022 год — ведь ничего хорошего ждать не стоит — Гражданская оборона на ICTV / 18.01.2022 21:06
18.01.2022 21:06

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