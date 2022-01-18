Крым с ужасом смотрит в новый 2022 год — ведь ничего хорошего ждать не стоит — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 18.01.2022:

Поздравительные речи великих управленцев Крыма вызывают у жителей полуострова лишь раздражение, ведь люди прекрасно понимают, что красивые слова недочиновников это всего лишь слова, а реальные действия так называемой власти в Крыму, на самом деле выглядят так… смотрите в сюжете!

Вот и получается, что русский мир принес на полуостров отнюдь не процветание и прогресс, а самые настоящие коммунальные маразмы и абсурды, сделанные на тяп-ляп ремонты и реконструкции…

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 18.01.2022

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