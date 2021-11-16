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Video: Кризис с беженцами на белорусской границе — ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 16.11.2021: Угадайте с одного раза почему кризис с беженцами на белорусской границе случился именно сейчас? Почему во время реальной войны в Сирии и Ираке ничего подобного не было? Говоря о войне с Польшей Азаренок же отлично понимает, что в таком случае придется воевать со всем блоком НАТО. Понятно, что все эти угрозы это чистой воды балабольство. Ну так, чтобы взбодрить горстку местных ура-патриотов. Ведь по факту цели как у Минска, так и Москвы были совсем иные. Им не война нужна, где не будет и шанса, а давление на Евросоюз. Ну а в том, что вся эта история была создана искусственно нет вообще никаких сомнений. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 16.11.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Кризис с беженцами на белорусской границе — ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС? — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 16.11.2021:

Угадайте с одного раза почему кризис с беженцами на белорусской границе случился именно сейчас?

Почему во время реальной войны в Сирии и Ираке ничего подобного не было?

Говоря о войне с Польшей Азаренок же отлично понимает, что в таком случае придется воевать со всем блоком НАТО.

Понятно, что все эти угрозы это чистой воды балабольство. Ну так, чтобы взбодрить горстку местных ура-патриотов.

Ведь по факту цели как у Минска, так и Москвы были совсем иные. Им не война нужна, где не будет и шанса, а давление на Евросоюз.

Ну а в том, что вся эта история была создана искусственно нет вообще никаких сомнений.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 16.11.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Кризис с беженцами на белорусской границе — ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС? — Гражданская оборона на ICTV / 16.11.2021 20:31
16.11.2021 20:31

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