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Video: Красивый КРЫМ уже не ТОТ! ТОП абасурдных новшевств и маразмов — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 30.11.2021: С приходом России Крым очень быстро окунулся в суровую российскую действительность. РФ моментально установила на полуострове великодуховные порядки и привнесла свои скрепные изюминки абсолютно в каждую сферу жизни крымчан. И самое ужасное, что благодаря таким безруким строителям из РФ и жадным ставленникам Кремля, некогда красивейший полуостров рискует в короткие сроки превратиться в одну большую шумную, пыльную и опасную стройплощадку. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 30.11.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Красивый КРЫМ уже не ТОТ! ТОП абасурдных новшевств и маразмов — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 30.11.2021:

С приходом России Крым очень быстро окунулся в суровую российскую действительность. РФ моментально установила на полуострове великодуховные порядки и привнесла свои скрепные изюминки абсолютно в каждую сферу жизни крымчан.

И самое ужасное, что благодаря таким безруким строителям из РФ и жадным ставленникам Кремля, некогда красивейший полуостров рискует в короткие сроки превратиться в одну большую шумную, пыльную и опасную стройплощадку.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 30.11.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Красивый КРЫМ уже не ТОТ! ТОП абасурдных новшевств и маразмов — Гражданская оборона на ICTV / 30.11.2021 20:54
30.11.2021 20:54

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