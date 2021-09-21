Коронавирус добрался до Президента России? Трагическое лето 2021-го — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 21.09.2021:

Хоть в чем-то впереди планеты всей!

Трагическое лето 2021-го! И как этого можно было избежать.

Прямо сейчас Гражданская Оборона, мы в курсе всех событий!

Хоть в чем-то первые!

Неудивительно, что с такими ужасающими показателями, ковид добрался и до того, кто больше всех его боится

Куда делся Путин? И почему он снова прячется в бункере?

Коронавирус подбирается всё ближе и ближе.

Когда президент РФ сам признаёт нерадостные показатели, и так опасается за свое здоровье, кто знает, насколько ТАМ…всё плохо.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 21.09.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда — antyzombi@ukr.net

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