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Video: Коронавирус добрался до Президента России? Трагическое лето 2021-го — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 21.09.2021:

Хоть в чем-то впереди планеты всей! Трагическое лето 2021-го! И как этого можно было избежать. Прямо сейчас Гражданская Оборона, мы в курсе всех событий! Хоть в чем-то первые! Неудивительно, что с такими ужасающими показателями, ковид добрался и до того, кто больше всех его боится Куда делся Путин? И почему он снова прячется в бункере? Коронавирус подбирается всё ближе и ближе. Когда президент РФ сам признаёт нерадостные показатели, и так опасается за свое здоровье, кто знает, насколько ТАМ…всё плохо. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 21.09.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Коронавирус добрался до Президента России? Трагическое лето 2021-го — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 21.09.2021:

Хоть в чем-то впереди планеты всей!

Трагическое лето 2021-го! И как этого можно было избежать.

Прямо сейчас Гражданская Оборона, мы в курсе всех событий!

Хоть в чем-то первые!

Неудивительно, что с такими ужасающими показателями, ковид добрался и до того, кто больше всех его боится

Куда делся Путин? И почему он снова прячется в бункере?

Коронавирус подбирается всё ближе и ближе.

Когда президент РФ сам признаёт нерадостные показатели, и так опасается за свое здоровье, кто знает, насколько ТАМ…всё плохо.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 21.09.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Коронавирус добрался до Президента России? Трагическое лето 2021-го — Гражданская оборона на ICTV / 21.09.2021 19:28
21.09.2021 19:28

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