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Video: Катались в Крым? Увидеть Украину в ближайшем будущем навряд ли сможете — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 20.12.2021: Нас не перестает удивлять искреннее недоумение, которое накрывает некоторых россиян, когда они узнают о том, что им из-за незаконных визитов в оккупированный Крым запрещают въезд на территорию Украины… За время аннексии таких персонажей мы повидали немало! Естественно, самые громкие и известные имена молниеносно попадали в новостные заголовки и сюжеты! Казалось бы, въезжая с территории России на оккупированный полуостров, звездные граждане РФ, уже должны были уяснить - не стоит ждать гостеприимства от страны, закон которой вы нарушаете. Но нет! Они продолжают незаконно ездить в Крым, а после испытывать свою удачу на пограничном контроле Украины! За 2021 год список граждан Великодуховной, которые из-за поездок на аннексированный полуостров, вряд ли смогут увидеть Украину в ближайшем будущем, пополнился новыми именами! – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 20.12.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Катались в Крым? Увидеть Украину в ближайшем будущем навряд ли сможете — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 20.12.2021:

Нас не перестает удивлять искреннее недоумение, которое накрывает некоторых россиян, когда они узнают о том, что им из-за незаконных визитов в оккупированный Крым запрещают въезд на территорию Украины…

За время аннексии таких персонажей мы повидали немало! Естественно, самые громкие и известные имена молниеносно попадали в новостные заголовки и сюжеты!

Казалось бы, въезжая с территории России на оккупированный полуостров, звездные граждане РФ, уже должны были уяснить — не стоит ждать гостеприимства от страны, закон которой вы нарушаете. Но нет! Они продолжают незаконно ездить в Крым, а после испытывать свою удачу на пограничном контроле Украины!

За 2021 год список граждан Великодуховной, которые из-за поездок на аннексированный полуостров, вряд ли смогут увидеть Украину в ближайшем будущем, пополнился новыми именами!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 20.12.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Катались в Крым? Увидеть Украину в ближайшем будущем навряд ли сможете — Гражданская оборона на ICTV / 21.12.2021 21:16
21.12.2021 21:16

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