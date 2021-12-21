Катались в Крым? Увидеть Украину в ближайшем будущем навряд ли сможете — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 20.12.2021:

Нас не перестает удивлять искреннее недоумение, которое накрывает некоторых россиян, когда они узнают о том, что им из-за незаконных визитов в оккупированный Крым запрещают въезд на территорию Украины…

За время аннексии таких персонажей мы повидали немало! Естественно, самые громкие и известные имена молниеносно попадали в новостные заголовки и сюжеты!

Казалось бы, въезжая с территории России на оккупированный полуостров, звездные граждане РФ, уже должны были уяснить — не стоит ждать гостеприимства от страны, закон которой вы нарушаете. Но нет! Они продолжают незаконно ездить в Крым, а после испытывать свою удачу на пограничном контроле Украины!

За 2021 год список граждан Великодуховной, которые из-за поездок на аннексированный полуостров, вряд ли смогут увидеть Украину в ближайшем будущем, пополнился новыми именами!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 20.12.2021

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