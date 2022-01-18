Замещение полным ходом: как Россия меняет население оккупированного Крыма — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Не для людей: как Россия превращает Крым в военную базу — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Когда ожидания встречаются с реальностью: чем возмущены жители Крыма? — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Неэффективный менеджмент: как московские наместники добивают Крым — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Зима в оккупации: как люди выживают в захваченном Донбассе? — Гражданская оборона, вторник, 20:20
2020 в оккупации: как крымчане провели этот год — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Царство лжи и двойных стандартов, как краткое описание жизни в ОРДЛО — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Обитаемый остров: какие новости из Крыма шокировали даже российских ура-патриотов — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Каким будет 2022 год для жителей аннексированного Крыма — Гражданская оборона, вторник, 20:20
В каком состоянии оккупированный Крым готовится встречать Новый год — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Россия увеличивает ставки. Какой ответ готовит Украина? — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Кто стоит за нагнетанием ситуации на восточной границе Украины? — Гражданская оборона, вторник, 20:20