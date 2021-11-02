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Video: Как Сталин восстал из мертвых в помутненном сознании россиян. ТОП маразмов сталинизма — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 02.11.2021: В последнее время в России ЕГО имя вновь стало регулярно всплывать буквально повсюду. Вопрос о переименовании городов в ЕГО честь снова на поверхности. Разрушенные в 90-х ЕМУ памятники возрождаются и приумножаются. Население все чаще твердит: «ЕГО на вас не хватает!» В соловьевских студиях со рвением пытаются объяснить такую любовь россиян к НЕМУ. Какова роль Кремля в возрождении культа Сталина. Получат ли Донецк, Душанбе и Волгоград имена Иосифа Виссарионовича и зачем нужен современной России вождь народов расскажет Гражданская оборона. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 02.11.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Как Сталин восстал из мертвых в помутненном сознании россиян. ТОП маразмов сталинизма — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 02.11.2021:

В последнее время в России ЕГО имя вновь стало регулярно всплывать буквально повсюду.

Вопрос о переименовании городов в ЕГО честь снова на поверхности.

Разрушенные в 90-х ЕМУ памятники возрождаются и приумножаются.

Население все чаще твердит: «ЕГО на вас не хватает!»

В соловьевских студиях со рвением пытаются объяснить такую любовь россиян к НЕМУ.

Какова роль Кремля в возрождении культа Сталина. Получат ли Донецк, Душанбе и Волгоград имена Иосифа Виссарионовича и зачем нужен современной России вождь народов расскажет Гражданская оборона.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 02.11.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Как Сталин восстал из мертвых в помутненном сознании россиян. ТОП маразмов сталинизма — Гражданская оборона на ICTV / 02.11.2021 20:53
02.11.2021 20:53

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