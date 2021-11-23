Крымские предатели: как живется украинским чиновникам, которые перешли на сторону оккупантов — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Почему армию РФ никак нельзя сравнивать с армией США — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Почему предприятия РФ не спешат на оккупированный Крым — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Зачем Россия раздавала свои паспорта в украинском Донбассе — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Жестокая правда жизни: почему крымчане снова просят Кремль их спасти — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Незабываемый отдых: как главари террористов издеваются над жителями оккупированных территорий — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Во что превратилась жизнь крымчан после аннексии полуострова — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Тотальная разруха и никаких надежд на будущее: на что способен настоящий «русский мир» — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Как Россия уничтожает оккупированный Крым и во что превращает жизнь его жителей — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Кто они – рупоры пропаганды в ОРДЛО сегодня? — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Очередное поражение Кремля: как Украина вернула крымское золото на родину — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Что получили крымчане, которые позвали оккупантов к себе домой — Гражданская оборона, вторник, 20:20