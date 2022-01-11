Как Россия 2021 год провожала. ИТОГИ поразят всех — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 11.01.2022:

2021 был насыщенным на события как в самой России, так и в событиях, связанных со скрепоносной. Гражданская оборона определила основные моменты прошедшего года в жизни РФ.

Мы постарались собрать в одну программу весь тот ужас, вранье, беззаконие, которое исповедовала российская власть в 21 году. Путь окончательного перехода от гибридной демократии к тоталитаризму.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 11.01.2022

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