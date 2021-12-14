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Video: Как российские музыканты тонко глумятся над властью? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 14.12.2021: В Кремле давно спят и видят, как бы окончательно придушить свободу слова и ввести тотальную цензуру. Но чем сильнее закручивают гайки, тем изобретательнее становятся люди, не боящиеся говорить правду.  О том, как новое поколение вынуждено прятать за рифмами и метафорами реальное положение дел в РФ – далее в “Гражданской Обороне”. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 14.12.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Как российские музыканты тонко глумятся над властью? — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 14.12.2021:

В Кремле давно спят и видят, как бы окончательно придушить свободу слова и ввести тотальную цензуру.

Но чем сильнее закручивают гайки, тем изобретательнее становятся люди, не боящиеся говорить правду. 

О том, как новое поколение вынуждено прятать за рифмами и метафорами реальное положение дел в РФ – далее в “Гражданской Обороне”.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 14.12.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Как российские музыканты тонко глумятся над властью? — Гражданская оборона на ICTV / 14.12.2021 21:41
14.12.2021 21:41

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