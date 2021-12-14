Как российские музыканты тонко глумятся над властью? — Гражданская оборона на ICTV

В Кремле давно спят и видят, как бы окончательно придушить свободу слова и ввести тотальную цензуру.

Но чем сильнее закручивают гайки, тем изобретательнее становятся люди, не боящиеся говорить правду.

О том, как новое поколение вынуждено прятать за рифмами и метафорами реальное положение дел в РФ – далее в “Гражданской Обороне”.

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